Kazayı Yara Almadan Atlattılar

Konya'nın Beyşehir ilçesinde araziye devrilen otomobildeki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Beyşehir Yenişarbademli ilçesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'den Gölyaka istikametine seyir halinde olan 32 AFG 629 plakalı Tofaş marka otomobil, Kurucuova Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkarak araziye ters dönen araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcu olarak bulunan bir kişi kazayı şans eseri yara almadan atlattı. - KONYA