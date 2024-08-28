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Kazdağları'na havadan müdahale sürüyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Örtü yangını şeklinde devam eden yangına 6 uçak ve 4 helikopter müdahale ediyor.

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına müdahale ediliyor. Kuru kütük ve örtü yangını şeklinde devam eden yangına, 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale edilirken, 12 arazöz de yangının büyümesini önlemek için dağlar içinde görev yapıyor.

Öte yandan, yangının Kazdağları'nın zirvesine yakın noktada çıktığı ve karadan ulaşım imkanın zor olduğu öğrenilirken, havadan müdahaleye katılan uçak ve helikopterler sayısının artması ile kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.