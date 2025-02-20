Kazdağları\'nda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

3.Sayfa

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bazı bölgelerde yaklaşık yarım metreye ulaşan kar nedeniyle ekiplerce yapılan kar küreme ve tuzlama çalışmaları dronla görüntülendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı artarken, yetkililer sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren karayolları ekibinden Burak Pala, kar yağışının etkili olmaya devam ettiğini belirterek, sürücüleri uyardı. Pala, "Ekiplerimiz düzenli aralıklarla yol kontrollerini yapıyor ve hava şartlarına göre küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Sürücülerimizin kış lastiği olmadan yola çıkmamaları çok önemli. Bölgemizde kış lastiği şart. Vatandaşlarımız karın tadını çıkarabilirler. Kar yağışı dün akşam saat 21.00-22.00 civarında başladı ve üç gün boyunca devam etmesi bekleniyor" dedi. - BALIKESİR