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Kazdağları'nda yoğun sis trafiği olumsuz etkiliyor

BALIKESİR - Kazdağları'nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis araç trafiğini olumuz etkiliyor.

Kazdağları'nda akşam saatleri itibariyle yoğun sis etkili olmaya başladı. Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çankkale'nin Yenice ilçelerini bağlayan karayolunun Hanlar ve Kapanca geçitlerinde yoğun sis araç trafiğini olumsuz etkiledi. Bölgede görüş mesafesi zaman zaman 20 metrenin altına düştü. Araç sürücüleri yoğun sis altında ilerlemekte güçlük çektiler.