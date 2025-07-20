Kazdağları\'ndaki Orman Yangını Kontrol Altında

Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağları'nda çıkan orman yangını, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Milli Parklar Şefliği ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına bir helikopter ve iki uçakla havadan müdahale edilirken, karadan ise çok sayıda arazöz ve yer ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına ayrıca bölgede görev yapan alan kılavuzları, jandarma ekipleri ve İDA-SAR Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verdi.

Ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi. - BALIKESİR