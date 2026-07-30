Kdz. Ereğli'de Boş Arazide Yangın - Son Dakika
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Kdz. Ereğli'de Boş Arazide Yangın

Kdz. Ereğli\'de Boş Arazide Yangın
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Kestaneci köyü mevkisinde, piknik alanının hemen karşısında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, 3. Sayfa, İtfaiye, Ereğli, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kdz. Ereğli'de Boş Arazide Yangın - Son Dakika

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