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Keçiören Belediyesi, Afet Gönüllüleri ile Doğal Afetlere Hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi, Afet Gönüllüleri ile Doğal Afetlere Hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan afet gönüllüleri ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Gönüllüler, doğal afetlere müdahalede etkili olmak için eğitim alacaklar.

02.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:03
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Keçiören Belediyesi, Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla kurulan afet gönüllüleri, belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi muhtemel bir doğal afet durumunda sahada görev yapacak eğitimli insan gücünü ortaya çıkarmak için kolları sıvadı. Keçiören Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla kurulan afet gönüllüleri, belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) bir araya gelerek ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda, Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında yapılacak eğitim ve akreditasyon süreciyle ilgili detaylar aktarıldı. Arama kurtarma gönüllüleri ilk eğitimlerini Kentsel Arama Kurtarma konusuyla 16-20 Aralık tarihleri arasında Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde gerçekleştirecek. Afet müdahale eğitimlerini tamamlayacak olan gönüllüler, Keçiören başta olmak üzere ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası doğal afet bölgelerinde hızlı ve etkin bir şekilde gönüllü olarak görev yapabilecekler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keçiören Belediyesi, Afet Gönüllüleri ile Doğal Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika

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