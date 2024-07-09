Keçiören Belediyesi Madde Bağımlılığı Paneli - Son Dakika
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Keçiören Belediyesi Madde Bağımlılığı Paneli

Keçiören Belediyesi Madde Bağımlılığı Paneli

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlenen panelde, oğlu 16 yıldır madde bağımlısı olan bir anne Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan yardım istedi.

09.07.2024 17:32  Güncelleme: 17:35
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Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlenen panelde, oğlu 16 yıldır madde bağımlısı olan bir anne Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan yardım istedi.

Keçiören Belediyesi tarafından madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturma ve mücadele etmek için yol haritasının belirleneceği, 'Güçlü Birey Güçlü Toplum, Bağımlılıkla Mücadele Hep Birlikte' konulu panel düzenlendi. Panele, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Çalıkuşu Derneği Başkanı Av. Tülay Bekar katıldı.

"Keçiören'imiz uyuşturucu madde kullanımı sıralamasında Ankara'nın 1'inci sırasında yer almakta"

Başkan Özarslan burada yaptığı konuşmada, "Yüce Türk milleti Anadolu'ya gelmeden önce Hoca Ahmet Yesevi ve Anadolu erenleri ile birlikte Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Balkanlara kadar Sarı Saltuk ile birlikte bizim o güzel kültür kodlarımızın aktarılması her zaman bize heyecan vermiş, tüm insanlığa da hizmet etmiştir. Düşünün ki tüm insanlığa hizmet eden bir toplum var. Bu toplumun evlatları ise bu gün burada mücadelesini verdiğimiz uyuşturucu illetinin içerisinde çırpınmaktadır. Özellikle Keçiören'imiz bu noktada maalesef Ankara'nın 1'inci sırasında yer almaktadır. Bu durum bizi çok derinden üzmektedir. Burada başta Tülay Başkan'ın varlığı Keçiören olsun, Ankara'mız olsun, bu noktada rol model oluşturmak adına olsun şükranlarımı kendisine sonsuz olarak sunuyorum. İyi ki varsın sayın başkanım, iyi ki yöneticileriniz var iyi ki sizinle birlikte yürüyen insanlar var" şeklinde konuştu.

"Bölgemizde yaşayan akademisyenlerimizden, eğitimcilerimizden, sağlık çalışanlarımızdan yardım bekliyoruz"

Bağımlılıkla mücadele de güçlü bireyin güçlü toplum demek olduğunu ifade eden Özarslan, "Tabii bunlar kitaplar da ve dergi makalelerinde kalmamalıdır. Ne yapılması gerekiyorsa genç evlatlarımızın aile feryatlarını gidermek adına biz Keçiören Belediyesi olarak her türlü elimizi taşın altına koymaya hazırız ve bununla ilgili de gerçekten de ne bir tehdit, ne de kötü bir söz bizi yıldıramaz. Bu noktada çok kararlıyız. Bu mücadele tabii ki uzman eller tarafından çok düzgün bir şekilde yönetilmeli. Bu konuda herkese karınca kararınca işler düşmektedir. Muhtarlarımızdan, bizim o mahallede bulunan kanaat önderlerimizden, duyarlı vatandaşlarımızdan, bölgemizde yaşayan akademisyenlerimizden, eğitimcilerimizden, sağlık çalışanlarımızdan yardım bekliyor ve göreve çağırıyoruz. Beraber bu illeti nasıl yerle yeksan edebiliriz" açıklamalarında bulundu.

"Yüce Türk milletinin damarlarındaki akan asil kana uyuşturucu illetinin karıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz"

Özarslan, herkesi uyuşturucu maddelerin kullanımına karşı mücadele etmeye çağırarak, "Burada bizlere çok ciddi işler düşüyor. Biz bu işi çok ciddiye alacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Gerekirse bu konu hakkında bütçe oluşturulacak ise bütçe oluşturacağız. Ne yapılması gerekiyor ise her şeyin arkasında duracağız. Bu konunun uzmanları var. Bu konu hakkında onların söyleyeceği şeyler var. Onları dinleyeceğiz, onların yolundan gideceğiz. Yapacağımız bu çalışmalar sonucunda Yüce Türk milletinin damarlarındaki akan asil kana uyuşturucu illetinin karıştırılmasına asla izin vermeyeceğiz" değerlendirmelerinde bulundu.

Panele katılan bir madde bağımlısı vatandaşın annesi ise oğlunun 16 senedir uyuşturucu madde kullandığını belirterek, Başkan Özarslan'dan yardım istedi. Konuşmasında göz yaşlarına hakim olamayan anne, oğlunun normal bir yaşantıya kavuşmasının tek arzusu olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mesut Özarslan, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keçiören Belediyesi Madde Bağımlılığı Paneli - Son Dakika

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