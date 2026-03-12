Keçiören'de 4 Milyon Liralık Sahte Plaka Operasyonu - Son Dakika
Keçiören'de 4 Milyon Liralık Sahte Plaka Operasyonu

12.03.2026 20:03
Ankara'da sahte plaka basımı yapan 2 şahıs gözaltına alındı, 4 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İSTH Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, sahte plaka basımı yaparak piyasaya para karşılığı satıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin şüpheliler A.Ç. ve Y.S. gözaltına alındı. İş yerinde yapılan operasyonda ise piyasa değeri 4 milyon lira olan, 500 adet sahte basılmış plaka, 400 adet sahte boş plaka, 1 adet kompresörlü pres makinası, 1 adet boya makinası, 1 adet havalandırma makinası, harf ve rakam metal kalıpları, 300 litre plaka basımında kullanılan boya, 100 litre tiner ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

