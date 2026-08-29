Keçiören'de ağaçlık alanda yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesinde ağaçlık bir alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi'nde ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesine yönelik itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.