Keçiören'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Keçiören'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi

Keçiören\'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi, operasyonda 2 kilo 960 gram esrar ve 7 kök hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi, operasyonda 2 kilo 960 gram esrar 7 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.A.'nın Keçiören'deki evinden değişik bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek üretmek için kullanılan Bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu işi için ayırmış, yeteri kadar yapay ışığı sağlamış, nemlendirme sistemini kurmuş, 45 günde yetiştirmiş olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada, 2kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve bir su pompası ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Keçiören, 3. Sayfa, Kenevir, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Keçiören'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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