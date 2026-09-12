Keçiören\'de evinde esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı, 7 kök kenevir ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evinde esrar yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi, operasyonda 2 kilo 960 gram esrar 7 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.A.'nın Keçiören'deki evinden değişik bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek üretmek için kullanılan Bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu işi için ayırmış, yeteri kadar yapay ışığı sağlamış, nemlendirme sistemini kurmuş, 45 günde yetiştirmiş olduğu tespit edildi. Evde yapılan aramada, 2kilo 960 gram esrar, 7 kök hint keneviri, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve bir su pompası ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.