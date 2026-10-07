Keçiören'de havaya ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, biri özür diledi - Son Dakika
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Keçiören'de havaya ateş açan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, biri özür diledi

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Ankara Keçiören'de gece havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli, polisin çalışmasıyla yakalanarak 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçundan adliyeye sevk edildi. Ateş eden şüpheli, yer gösterme sırasında Keçiören halkından özür diledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürürken havaya ateş açan ve o anları arkadaşına çektirerek sosyal medya hesabından paylaşan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saat 02.00 sıralarında Keçiören'de meydana geldi. S.Ç. (21), sokakta yürüdüğü sırada havaya ateş açtı. O anlar ise yanında bulunan arkadaşı S.A. (22) tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Şüpheliler, görüntüleri daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede yaptıkları incelemede görüntüyü kaydeden kişiyi tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelilerin olay öncesinde silahla ateş etme konusunda prova yaptıkları da belirlendi. Kamera görüntülerini adım adım takip eden ekipler, şüphelilerin bindiği aracı tespit etti. Plaka üzerinden aracın ruhsat sahibi ve aracı kullanan kişi belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede sosyal medyada paylaşılan görüntülere ulaşıldı. Görüntüler delil olarak kayıt altına alınırken, ateş eden S.Ç.'ye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Yapılan yer gösterme çalışmasında olayda kullanılan silahla ateş edilen bölgede kovanlar bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç. ve S.A.'nın ifadelerinde, olaydan dolayı çok pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli S.Ç.'nin polis ekipleri eşliğinde yaptığı yer gösterme sırasında Keçiören halkından özür dilemesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAnkaraAdliyeGüncelSuçSon Dakika

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