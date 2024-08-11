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Keçiören'de iki grup arasında döner bıçaklı kavga kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı.

Olay, Keçiören ilçesindeki Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma hızla büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Kavgada döner bıçağı kullanıldı ve çevredekiler, olaya müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.