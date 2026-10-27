Keçiören'de motosiklette 5 kişi taşıyan sürücüye 9 bin 719 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Keçiören'de motosiklette 5 kişi taşıyan sürücüye 9 bin 719 lira ceza yazıldı

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Keçiören\'de motosiklette 5 kişi taşıyan sürücüye 9 bin 719 lira ceza yazıldı
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Keçiören'de Yozgat Bulvarı'nda motosiklete 5 kişinin binmesi ve bir otomobilin drift yapması polis ekiplerini harekete geçirdi. Motosiklet sürücüsüne 9 bin 719 lira ceza kesilirken motosiklet sürücüsü ve drift yapan otomobilin şoförü gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir motosiklete 5 kişinin binmesi ve bir şahsın otomobil ile drift yaptığı olaylara ilişkin, motosiklet sürücüsü ve otomobilin şoförü gözaltına alındı.

Olay, Keçiören ilçesi Yozgat bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir motosiklete 5 şahıs bindi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından 5 şahıs yakalandı. Şahıslardan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Sürücüye trafiği tehlikeye sokmak, kask kullanmamak, ve taşıma sınırı üzerine yolcu taşımak ve görüş alanına engelleyen aksesuar, abartı egzoz ve aşırı gürültü suçlardan 9 bin 719 lira ceza yazıldı.

Keçiören'de drift yapan bir şahsa adli işlem uygulandı

Ayrıca, Keçiören'de otomobili ile bir şahıs drift yaptı. Şahıs bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Drift yapan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
MotosikletKeçiörenOtomobil3. SayfaYozgatGüncelAnkaraPolisSon Dakika

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SON DAKİKA: Keçiören'de motosiklette 5 kişi taşıyan sürücüye 9 bin 719 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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