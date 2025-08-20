Keçiören'de Olay: Katil Zanlısının Kulağı Kesilmiş Video Ortaya Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren zanlıların, daha önce bir başkasının kulağını kestiği görüntüler ortaya çıktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta bıçaklanarak öldürülen Hakan Çakır'ın katil zanlılarının bir başka kişinin kulağını kestiği video ortaya çıktı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. - ANKARA
