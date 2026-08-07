Keçiören\'de Otomobil Yangını

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Bağlum Bulvarı'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle, seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangına farkeden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.