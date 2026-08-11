Kedi Otomobilin Motorundan Kurtarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin motor giren ve sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Emirbeyazıt Mahallesi'nde otomobilin motor bölümünde bir kedi bulunduğu ve sıkıştığı belirtildi. İhbarın yapıldığı adrese ulaşan itfaiye ekipleri, motor bölümüne sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kedi itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.