Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada - Son Dakika
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Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada

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ABD'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın bir hayvana acı çektirme, işkence yapma ve öldürmekle suçlandı. 27 yaşındaki kadının sokaktan rastgele yakaladığı bir kediyi öldürerek yediği ifade edildi. Komşularının duruma tanık olarak polise haber vermesi üzerine Ferrell yaka paça tutuklandı. Mahkemede yargıç, Ferrell'i ulusal bir utanç kaynağı olarak nitelendirdi.

03.12.2024 12:52  Güncelleme: 13:01
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ABD'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın, sokaktan bulduğu rastgele bir kediyi öldürüp komşularının gözü önünde yedikten sonra tutuklandı. Tutuklanma anları saniye saniye polislerin vücut kamerasına yansıyan Ferrell, Massillon Independent'ın haberine göre hakim karşısına çıktı.

"İĞRENMEYİ İFADE EDEMİYORUM"

Stark County Ortak Dilekçe Hakimi Frank Forchione, 27 yaşındaki Allexis Ferrell'e mahkemede, "Bana göre, toplumumuz için büyük bir tehlike oluşturuyorsunuz. Bu bana iğrenç geliyor. Yani, herhangi birinin bir hayvana bunu yapması. Bunu anlayıp anlamadığınızı bilmiyorum. Bu suçun bana yaşattığı hayal kırıklığını, şoku, iğrenmeyi ifade edemiyorum. Birinin bir kediyi yemek istemesine neyin sebep olabileceğini bilmiyorum." dedi.

Mahkeme Ferrell'e, hayvanlara zulmetme suçlamasını kabul ederek ceza verdi. Hakimin sert eleştirilerinin sonrasında Ferrell 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'in cezasını bitirmesinin sonrasında ise yatarak uyuşturucu ve alkol tedavi görmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada

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Son Dakika 3.Sayfa Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • McA !:
    Kent Lokantası yokmu ki git insan gibi yemek yiyesin ,Avrupa-Abd bizi kıskanıyor (Yalnız şaka bi yana ilk defa Kent Lokantasında/Kucukcekmece de yemek yedim harbiden inanılmaz ucuz ve lezzetli tebrik ederim.) 4 2 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Aynı hakim Türkiye'de gelsin 2 dava baksın Türk halkının üzerine toprak ayar 1 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    acin kent lokantasi çozum orda.:)) 0 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    tipe bak 0 0 Yanıtla
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