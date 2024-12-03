Kediyi öldürüp yiyen kadının tutuklanma anları kamerada

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ABD'nin Ohio eyaletinde 27 yaşındaki Allexis Ferrell isimli bir kadın, sokaktan bulduğu rastgele bir kediyi öldürüp komşularının gözü önünde yedikten sonra tutuklandı. Tutuklanma anları saniye saniye polislerin vücut kamerasına yansıyan Ferrell, Massillon Independent'ın haberine göre hakim karşısına çıktı.

"İĞRENMEYİ İFADE EDEMİYORUM"

Stark County Ortak Dilekçe Hakimi Frank Forchione, 27 yaşındaki Allexis Ferrell'e mahkemede, "Bana göre, toplumumuz için büyük bir tehlike oluşturuyorsunuz. Bu bana iğrenç geliyor. Yani, herhangi birinin bir hayvana bunu yapması. Bunu anlayıp anlamadığınızı bilmiyorum. Bu suçun bana yaşattığı hayal kırıklığını, şoku, iğrenmeyi ifade edemiyorum. Birinin bir kediyi yemek istemesine neyin sebep olabileceğini bilmiyorum." dedi.

Mahkeme Ferrell'e, hayvanlara zulmetme suçlamasını kabul ederek ceza verdi. Hakimin sert eleştirilerinin sonrasında Ferrell 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ferrell'in cezasını bitirmesinin sonrasında ise yatarak uyuşturucu ve alkol tedavi görmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.