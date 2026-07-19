Kekik Toplarken Kayalıklardan Düştü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dağda kekik toplarken kayalıklardan düşen şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, Seydişehir ilçesi Madenli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Madenli'deki yayla evine giden M.K. (61), dağda kekik topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, uygun bir alana iniş yapan ambulans helikoptere taşındı. M.K., sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KONYA