Kelepçeli Kaçışta Başından Vurulan Güneş'in Davası - Son Dakika
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Kelepçeli Kaçışta Başından Vurulan Güneş'in Davası

Kelepçeli Kaçışta Başından Vurulan Güneş\'in Davası
17.06.2026 15:06
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Ünye'deki Muhammet Güneş'in polisin ateşiyle yaralanma davası ağır ceza mahkemesinde yeniden başladı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılında kelepçeli olarak kaçtığı sırada başından vurulan ve yüzde 100 malul kalan Muhammet Güneş davasında, Yargıtay'ın bozma kararının ardından sanık polisin bu kez ağır ceza mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Olay, 14 Ocak 2019 tarihinde Ünye ilçesinde meydana geldi. Hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan ve cezaevinden firar ettiği belirtilen olay tarihinde 27 yaşında olan Muhammet Güneş, polis ekiplerince yakalanarak işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre Güneş, hastaneden çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli halde polislerin elinden kaçarak Ünye-Ordu kara yoluna yöneldi. Yaşanan kovalamaca sırasında polis memuru S.S. tarafından ateş edilen tabancadan çıkan mermi Güneş'in başına isabet etti.

Ağır yaralanan Muhammet Güneş, Ünye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mahallesi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedavi sürecinin ardından yüzde 100 malul kaldığı belirtilen Güneş'in konuşamadığı, tek başına yemek yiyemediği, tek başına yürüyemediği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamadı öğrenildi.

Ünye 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılamada sanık polis memuru S.S. hakkında bilinçli taksirle nitelikli derecede yaralamaya sebebiyet verme suçundan 6 yıl 18 ay, "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma" suçundan ise 6 ay hapis cezası verildi. Polis memuru M.S., "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranma sonucu kaçmaya neden olma" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, polis memuru O.B. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan beraat kararı verildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, olayın oluş şekli itibarıyla silah kullanan sanık polis memurunun eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Bozma kararının ardından dava Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde S.S. hakkında dava açıldı ve bugün yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada mağdur Muhammet Güneş, yakınları ve avukatı Kartal Akcan hazır bulundu. S.S., Samsun'da ikamet ettiği için duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı ve mahkemeye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, daha önce dinlenmeyen bir tanığın ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 7 Ekim 2026 tarihine erteledi.

Duruşma çıkışında açıklama yapan Güneş ailesinin avukatı Kartal Akcan, müvekkilinin kelepçeli halde kaçtığını, yaklaşık 30-40 metre koştuktan sonra ateş edilerek başından vurulduğunu belirterek, "Müvekkilim ömrünün sonuna kadar felçli yaşayacak durumda. Konuşamıyor, yemek yiyemiyor, güçlükle yürüyor ve tüm ihtiyaçları ailesi tarafından karşılanıyor" dedi.

Muhammet Güneş'in annesi Hanım Güneş ise oğluna küçük bir çocuk gibi gece-gündüz bakmak zorunda kaldığını belirterek, bakım sürecinin oldukça zor olduğunu söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Güneş, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kelepçeli Kaçışta Başından Vurulan Güneş'in Davası - Son Dakika

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