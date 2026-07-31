Kelepçeyle Kaçan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kelepçeyle Kaçan Şahıs Yakalandı

Kelepçeyle Kaçan Şahıs Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke'de yakalama kararı bulunan H.A., tek kelepçeyle kaçarken yakalandı, bir bekçi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahsın, gözaltına alınacağı sırada tek bileğine takılı kelepçeyle kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin sokakta hızla kaçtığı, polis ekiplerinin ise peşinden koşarak takibe devam ettiği görülüyor. Şüpheli H.A. ekiplerin kısa sürede bölgeyi abluka altına almasının ardından bir inşaatta saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenicami Mahallesi Tan Sokak ile 809. Sokak kesişiminde meydana geldi. Hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen H.A.'nın bir apartmanda olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Ekiplerin geldiğini fark eden H.A., bulunduğu yerden kaçarak uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine polis ve bekçiler şahsın peşine düştü. Sokak aralarında devam eden kovalamaca sırasında bekçi R.Y., bir garaj girişinden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi. Yüksekten düşme nedeniyle hafif yaralandığı öğrenilen R.Y., Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kovalamaca sırasında izini kaybettiren H.A., ekiplerin ısrarlı takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın kaçış anları ve polisin kovalamacası ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta hızla kaçtığı, polis ekiplerinin ise peşinden koşarak takibe devam ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kelepçeyle Kaçan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu TBMM Başkanı Kurtulmuş, af tartışmalarına son noktayı koydu
Sirkeci’de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada Sirkeci'de tramvayın turiste çarptığı anlar kamerada
Başkanın “Gelmeyin“ paylaşımı tartışma sebebi oldu Başkanın "Gelmeyin" paylaşımı tartışma sebebi oldu
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada
İstanbullular dikkat Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi Parti kapatmaya yeni kriter MHP önerdi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum beğendi! Parti kapatmaya yeni kriter

13:35
Galatasaray’dan resmi Musiala açıklaması
Galatasaray'dan resmi Musiala açıklaması
13:18
Türkiye genelinde internet krizi Dev şirketten açıklama var
Türkiye genelinde internet krizi! Dev şirketten açıklama var
13:16
Eren Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Adli Tıp’tan ilk bulgu
Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan ilk bulgu
12:10
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
11:56
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
11:50
İspanya’da göç alarmı 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
İspanya'da göç alarmı! 24 saatte 49 bin kişi sınırı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2026 13:46:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kelepçeyle Kaçan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.