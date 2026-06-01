Tokat\'ta 216 personel Kelkit Çayı\'nda kayıp gençlerin izini sürüyor

Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan İlker P. (22) ile Oğuz K.'yi (26) arama çalışmaları beşinci gününde de aralıksız devam ediyor. Erbaa Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda, saat 08.00 itibarıyla Karanlıkdere mevkiindeki Sanko Barajı'ndan su akışı kesilerek Kelkit Çayı'ndaki su seviyesinin düşürülmesi sağlandı. Su seviyesinin azalmasının ardından ekipler, çay yatağında daha kapsamlı arama yapabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Arama faaliyetleri kapsamında Kelkit Çayı ve çevresi 8 ayrı bölgeye ayrılırken, ekipler farklı noktalarda eş zamanlı olarak tarama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor. Çalışmalara AFAD koordinasyonunda toplam 216 personel, 41 araç, 6 dron ve 8 bot katılıyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), emniyet birimleri, sağlık ekipleri, Erbaa Belediyesi, Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli de çalışmalara eşlik ediyor. - TOKAT