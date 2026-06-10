Kelkit'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kelkit'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kelkit\'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
10.06.2026 21:23
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hafif ticari araç devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kelkit-Şiran Karayolu'nun Çilhoroz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami E. yönetimindeki 34 NBD 821 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Asker Erdoğan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Selami E. ile eski MHP Kelkit İlçe Başkanı olduğu öğrenilen Özkan K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kelkit'te Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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