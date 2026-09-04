Kemaliye Kaymakamı Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolu'nda personel ile bir araya geldi
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek görevli personele başarılar diledi. Ziyarette karakolun genel durumu ve ilçenin güvenlik faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Başpınar Jandarma Karakolunu ziyaret ederek görevli personelle bir araya geldi.
Karakolda incelemelerde bulunan Arıkan, karakolun genel durumu, yürütülen çalışmalar ile ilçenin güvenlik ve asayişine yönelik faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde değerlendiren Arıkan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla görev yapan jandarma personeline çalışmalarında başarılar diledi.
Arıkan, yeni göreve atanan Karakol Komutanı ve görevli personele de yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu.
Kaynak: İHA
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