Kemer\'de Kaçakçılık Operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara, ısıtılmış tütün ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kemer ilçesindeki bir işletmede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 102 paket kaçak sigara, 16 adet elektronik sigara, 101 paket ısıtılmış tütün, 20 paket cinsel içerikli ürün ile 68 adet elektronik ürün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.