Kemer\'de Orman Yangını

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Antalya'nın Kemer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal Aracı, 2 ilk müdahale aracı sevk edildi. Çok sayıda yangın işçisi, yangına müdahalede bulunuyor. - ANTALYA