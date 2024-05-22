Kemer\'de unutulan cep telefonu sahibine ulaştırıldı

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Kemer'de bir vatandaşın kafede unuttuğu ve zabıta ekipleri tarafından bulunun cep telefonu sahibine ulaştırıldı.

Kemer'e tatil için gelen Talha Coşkuner isimli vatandaş, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yer alan Kemer Belediyesi'ne ait Deniz Kafe'de cep telefonunu unuttu. Bölgede devriye görevi yapan Kemer Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından bulunan cep telefonunun sahibine ulaşan ekipler Coşkuner'i kafeye davet ederek teslim etti. Telefonu zabıta ekiplerinden teslim alan Talha Coşkuner, duyarlı davranışları nedeniyle ekiplere teşekkür etti. - ANTALYA