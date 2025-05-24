Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında yasa dışı olarak orfoz balığı avladığı belirlenen kişilere 31 bin 715 TL ceza kesildiği duyuruldu.
Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri unsurlar tarafından bugün Kemer ilçesi Ayışığı Koyu açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, bir teknede avlanması yasak olan türlerden orfoz (Epinephelus marginatus) balığı avcılığı yapan şahıslar tespit edilerek yakalandı.
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında şahıslara 31 bin 715 TL idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan 1 adet dalış elbisesi, 1 takım palet, 2 su altı tüfeği, 2 dalış bıçağı, 6 kilogramlık dalış kemeri, 1 takım patik, 1 su altı feneri, 1 makas ve 2 su üstü şamandırasına el konularak, mülkiyetin kamuya geçirilmesi için işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da yasa dışı orfoz avına 31 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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