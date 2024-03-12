Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemer\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi olarak bir vatandaşın ateş yakması gösterildi. Yangına orman ekipleri, Kemer Belediyesi ve Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri müdahale etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.03.2024 12:56  Güncelleme: 13:02
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı.

İddiaya göre, Kemer Çalış Tepesi'nde bir vatandaşın üşüdüğü için ateş yakması sonrasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın ihbarını alan orman ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Kemer Beleyesi ekipleri ile Kemer Arama Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kemer'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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