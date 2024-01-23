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Kemer takmayan sürücülere ceza yerine 'uygulama' - Son Dakika
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Kemer takmayan sürücülere ceza yerine 'uygulama'

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yerine simülasyon aracında uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte sürücüler, kaza anında emniyet kemerinin önemini yaşayarak idrak etti.

Kemer takmayan sürücülere ceza yerine \'uygulama\'
23.01.2024 - 23:03,
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Kemer takmayan sürücülere ceza yerine 'uygulama'

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından emniyet kemeri takmayan sürücülere kaza anında yaşananları göstermek için ceza yerine simülasyon aracında uygulamalı olarak gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan uygulamada, ekipler önce trafikte emniyet kemerini takmayan sürücüleri tespit ederek çevirme noktasına aldı. Daha sonra sürücüleri kurulan mobil simülasyon aracına alan ekipler, kemer takılmaması halinde kaza anında olacakları göstermek için sürücüleri araca bindirdi.

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Bürolar Amiri Komiser Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, "Burada bugün bir etkinlik yapıyoruz. Emniyet kemeri takmayan sürücü ve yolcularımızı burada simülasyon aracına davet ederek uygulamalı olarak emniyet kemerinin önemini kendileri görerek, yaşayarak idrak ediyorlar. İndiklerinde de emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu anlamış oluyorlar. Bizim halkımızdan isteğimiz emniyet kemerlerini takmaları. Yoksa her şey ceza değil tabi ki. Amacımız ceza da değil zaten. Burada göstererek, yaşayarak halkımızın bazı şeyleri öğrenmesini istiyoruz. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmesini istiyoruz. Burada emniyet kemerinin ölümlü kazalarda yüzde 45 oranında önleyiciliği var. Ayrıca yaralamalı kazalarda da yüzde 60 yani yarıdan fazla önleyiciliği var. Biz sürücü ve yolcularımızdan kemerlerini takmalarını özellikle istirham ediyoruz" dedi.

Simülasyon aracına binen Davut Enes, "Araç biraz yavaş döndü ama kaza anında daha hızlı ve daha şiddetli oluyor. Camlar parçalanıyor. Bu aslında çok iyi bir deneyim. İyi öğreniyoruz. Bayağı öğretici ve kaza anında ne yapmanız gerektiğini öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Yine simülasyon aracına binen Kaan Bahadır da, "Simülasyon aracı gerçekten çok faydalıydı. Emniyet kemerinin önemini daha iyi anladım. Bundan sonra emniyet kemerimi her zaman takacağım" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kemer takmayan sürücülere ceza yerine 'uygulama' - Son Dakika


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