Kenan Çoban\'dan Yangın Söndürme Destanı

Çanakkale'de bir evin bahçesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi.

Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde saat 16.00 sıralarında bir evin bahçesinde yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, arazözlerle yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına ünlü oyuncu Kenan Çoban da destek verdi. - ÇANAKKALE