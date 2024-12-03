Kentsel Dönüşümde Yangın Panic Yaratıyor

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Kentsel dönüşümdeki binada çıkan yangın yan binaya sıçradı

İSTANBUL - Fatih'te, kentsel dönüşüm çalışmaları yapılan binanın çatı katında çıkan yangın, yan taraftaki 6 katlı boş binaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00'da Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı inşaatın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden 4 katlı inşaat halindeki binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa süre içerisinde hemen bitişikte bulunan 6 katlı binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın çevre ilçelerde de gözükürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.