Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 169'a yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 169'a yükseldi

Kenya'da Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Hükümet, kayıp kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını sürdürüyor. Kenya Meteoroloji Dairesi ise bu hafta da bazı bölgelerde şiddetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

30.04.2024 14:50
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 169'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında dün şiddetli yağışın ardından barajın çökmesi sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiğini, sel felaketinde toplam can kaybının 169'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, "Yağmurların başlamasından bu yana 169 kişiyi kaybettik. Hükümet ayrıca kayıp olduğu bildirilen kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Mart, Nisan ve Mayıs ayları arasında her zaman yağmur yağar, ancak şimdi yağış miktarı iklim değişikliği nedeniyle normalin üzerinde" ifadelerini kullandı. Kenya Meteoroloji Dairesi, bazı bölgelerde şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve büyük hasara yol açmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Hükümet, Afrika, Kenya, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 169'a yükseldi - Son Dakika

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