Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 210'a yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 210'a yükseldi

Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde son 24 saatte 22 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 210'a yükseldi. Ayrıca 125 kişi yaralandı ve 90 kişi kayıp durumda. Hidaya Kasırgası'nın etkisiyle daha fazla yağış ve fırtına bekleniyor.

03.05.2024 14:21
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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 210'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel felaketinde son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 210'a yükseldiği duyuruldu. Ayrıca 125 kişi yaralanırken, 90 kişinin de hala kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun ofisinden beklenen Hidaya Kasırgası nedeniyle yapılan uyarıda, "Kıyı bölgesinin Hidaya Kasırgası'ndan etkilenmesi bekleniyor. Bu da Hint Okyanusu'nda şiddetli yağışlara, büyük dalgalara ve kuvvetli rüzgarlara yol açacaktır" ifadeleri kullanıldı. Fırtına öncesi 33 noktadaki 178 baraj ve rezervuarın yakınında yaşayanlar için tahliye emri verildi ve halka dikkatli olma çağrısı yapıldı. Hidaya Fırtınası'nın şiddetli yağışlarda 155 kişinin hayatını kaybettiği komşu Tanzanya'da, daha sonra komşu Kenya'da etkili olması bekleniyor. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Afrika, Kenya, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da sel felaketinde ölü sayısı 210'a yükseldi - Son Dakika

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