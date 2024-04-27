Kenya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 76'ya Yükseldi - Son Dakika
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Kenya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 76'ya Yükseldi

Güney Afrika ülkesi Kenya'da devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi. Selin yol açtığı maddi zararın yanı sıra can kaybı da artarken, hükümet yetkilileri bölge sakinlerini daha da şiddetlenmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

27.04.2024 18:40
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Güney Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

Güney Afrika ülkesi Kenya Mart ayından bu yana devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Ülkede selin yol açtığı maddi zararın yanı sıra can kaybı da artıyor. Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura ortaya çıkan bilançoyla ilgili yaptığı açıklamada, son 12 saat içinde 6 kişinin daha trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini ve can kaybının 76'ya yükseldiğini belirtti. Mwaura, 29 Kenyalının yaralandığını, 19 Kenyalının ise kayıp olduğunu ifade etti. Bölge sakinlerini daha da şiddetlenmesi beklenen yağışlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyaran Mwaura, çoğu başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin evin hasar gördüğünü, 130 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini aktardı.

Mwaura Kenya'nın en uzun nehri olan Tana üzerindeki 5 barajın da yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu bildirerek, "Önümüzdeki 24 saat içinde nehrin aşağısında büyük bir taşma olacağı tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayanlara daha yüksek yerlere taşınmaları tavsiye edilmektedir" dedi. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kenya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 76'ya Yükseldi - Son Dakika

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