Kenya'da Vergi Protestosuna Polis Müdahalesi

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Doğu Afrika ülkesi Kenya'da polis, vergi atışına karşı gerçekleştirilen protestoya göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Kenya'da hükümetin vergi yasa tasarısı, halkı sokağa döktü. Başkent Nairobi başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında binlerce kişi, bütçe açığını kapatmak amacıyla vergi atışını içeren yasa tasarısının geri çekilmesini istedi. "Ekonomik diktatörlüğe hayır diyoruz" sloganlarının yer aldığı pankartları açan göstericiler, vergi artışlarının ekonomiye zarar vereceğini ve hayat pahalılığını daha da artıracağını belirtti. Protestoculara polis müdahalesi ise gecikmedi. Başkent Nairobi'de yasa tasarısının görüşüldüğü parlamentoya giden yolları kapatan çevik kuvvet polisi, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Hükümet taviz verdi, ancak geri adım atmadı

Kenya hükümetinden geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen protestoların ardından yapılan açıklamada, halkın görüşleri dikkate alınarak yasa tasarısında değişiklikler yapıldığı duyurulmuştu. Ekmekte önerilen yüzde 16'lık katma değer vergisi (KDV), döviz işlemleri ve mali hizmetlere yönelik vergiler ve yüzde 2,5'lik motorlu taşıtlar vergisinden vazgeçildiği belirtilmişti.

Kenya Devlet Başkanı Başkan William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunuyor. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını, ek 346,7 milyar Kenya Şilini gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini ifade ediyor. - NAİROBİ