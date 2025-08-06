Kepez Belediyesi 83 Seyyar Satıcıya Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Kepez Belediyesi 83 Seyyar Satıcıya Cezai İşlem Uyguladı

Kepez Belediyesi 83 Seyyar Satıcıya Cezai İşlem Uyguladı
06.08.2025 11:11  Güncelleme: 11:14
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Kepez Belediyesi, 2024 Nisan ayından itibaren pazar yerlerinde izinsiz satış yapan 83 seyyar satıcıya toplamda 104 bin 27 TL ceza keserken, 428 seyyar satıcıyı da bölgeden uzaklaştırdı. Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, pazarcı esnafının emeğini koruyacaklarını belirtti.

Kepez Belediyesi, 2024 Nisan ayından itibaren ilçe genelindeki pazar yerlerinde izinsiz satış yapan 83 seyyar satıcıya toplam 104 bin 27 TL para cezası uyguladı. 2024 Nisan ayından bu yana yürütülen kapsamlı denetimler sonucunda, 428 seyyar satıcı Kepez'in zabıta ekipleri tarafından pazar yerleri çevresinden uzaklaştırıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Pazarcı esnafımız bizim için çok kıymetli. Onların emeğini hiçe sayarak kayıt dışı satış yapanlara asla göz yummayacağız" dedi.

Kepez Belediyesi, 2024 yerel seçimlerinin ardından ilçede huzurlu ve düzenli bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla seyyar satıcılara yönelik denetimlerini artırdı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün göreve gelmesiyle birlikte, pazar yeri çevrelerinde izinsiz satış yapan seyyar satıcılara karşı kapsamlı bir mücadele başlatıldı. İlk aşamada Demirgül Çarşamba Pazarı, Zafer Cumartesi Pazarı, Yenidoğan Pazartesi Pazarı, Güneş Cumartesi Pazarı, Fevzi Çakmak Perşembe Pazarı, Gülveren Perşembe Pazarı ve Yeni Mahalle Pazar Pazarı çevresinde yapılan denetimlerde, toplam 266 seyyar satıcı bölgeden uzaklaştırıldı. Aynı bölgelerde izinsiz satış yapan 33 seyyar satıcıya toplamda 33 bin 727 TL idari para cezası uygulandı.

2025'te denetimler artarak devam etti

2025 yılı itibariyle Kepez sınırları içinde faaliyet gösteren 50 pazar yerinde (17 kapalı, 19 açık, 7 sokak ve 7 köy pazarı) zabıta ekipleri tarafından düzenli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle halkın yoğun ilgi gösterdiği Zafer Kapalı Cumartesi Pazarı, Emek Salı Pazarı, Gülveren Perşembe Pazarı, Yeni Mahalle Pazar Pazarı ve Teomanpaşa Cuma Pazarı çevresinde izinsiz satışlara müdahale edildi.

Bu çerçevede 50 seyyar satıcı toplamda 70 bin 300 TL ceza kesilirken, 162 seyyar satıcı da bölgeden uzaklaştırıldı.

83 seyyar satıcıya para cezası

2024 Nisan ayından bu yana yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde Kepez'de toplam 428 seyyar satıcı pazar yerleri çevresinden uzaklaştırıldı. Aynı dönemde 83 seyyar satıcıya toplamda 104 bin 027 TL para cezası uygulandı.

"Esnafımızın emeğini koruyacağız"

Vatandaşların güvenli, düzenli ve hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilmesi için bu çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Pazarcı esnafımız bizim için çok kıymetli. Onların emeğini hiçe sayarak kayıt dışı satış yapanlara asla göz yummayacağız. Hem esnafımızın hakkını koruyacağız hem de vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlayacağız" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Alışveriş, Politika, Ekonomi, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kepez Belediyesi 83 Seyyar Satıcıya Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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