Kepez'de izinsiz kurban satışına sıkı denetim
Kepez'de izinsiz kurban satışına sıkı denetim

22.05.2026 12:30  Güncelleme: 12:31
Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde izinsiz kurban satışı yapılan noktalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kamu alanlarını işgal ederek satış yapan şahıslara cezai işlem uygulandı, izinsiz satış alanları kaldırıldı. Denetimler bayram boyunca sürecek.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz kurban satışı yapılan noktalara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Daha önce ihtar yapılmasına rağmen kamu alanlarını işgal ederek satış yapmayı sürdüren şahıslara cezai işlem uygulanırken, izinsiz satış alanları kaldırıldı.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerini artırdı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde izinsiz kurban satışına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Ana arterler, yol kenarları, boş araziler ve kamuya açık alanlarda yapılan denetimlerde, belediyenin belirlediği resmi satış noktaları dışında kurban satışı yapıldığı tespit edilen alanlara müdahale edildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, çevre kirliliğine neden olan ve halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek alanlarda kurulan izinsiz satış noktaları tek tek kaldırıldı. Daha önce zabıta ekipleri tarafından uyarı ve ihtar yapılmasına rağmen kamu alanlarını işgal ederek satış faaliyetini sürdüren şahıslar hakkında ilgili mevzuatlar kapsamında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, vatandaşların ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmasının önüne geçilirken, cadde ve kaldırımların işgal edilmesine de izin verilmedi. Zabıta ekipleri, özellikle gelişigüzel oluşturulan satış alanlarının hem kent estetiğini bozduğunu hem de çevrede kötü görüntü ve kötü koku oluşumuna neden olduğunu belirtti. Kurban satışlarının yalnızca gerekli altyapıya sahip, hijyen şartları sağlanan ve belediye tarafından belirlenen alanlarda yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Kurban Bayramı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti. Belediye ekiplerinin bayram öncesi ve bayram boyunca sahada aktif görev yapacağı belirtilirken, kurallara aykırı satış yapanlara yönelik gerekli işlemlerin kararlılıkla uygulanacağı vurgulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, 3. Sayfa, Antalya, Yaşam, Son Dakika

