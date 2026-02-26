Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kepez ilçesinde bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kilo 810 gram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kepez'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
