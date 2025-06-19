Kepsut\'ta Arazi Yangınına Müdahale

Balıkesir Kepsut ilçesinde çıkan ve kısa sürede büyüyen arazi yangınına müdahale ediliyor.

Kepsut İlçesi Nusret Mahallesinde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler, yerden ve havadan etkin bir müdahale ile destek vermektedir. Yangın çıkan tarım alanında bulunan ev ve dam benzeri alanına yangının sirayet etmemesi için ekipler helikopter ile söndürme çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR