Kerala'da Sel Faciası: 26 Ölü

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 26 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı, 4 kişi ise kayboldu.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Kerala Başbakanı VD Satheesan, düzenlediği basın toplantısında eyalette yağmur nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Satheesan, evini terk etmek zorunda kalan 27 bin 48 kişinin 462 yardım kampına yerleştirildiğini belirtti. Satheesan ayrıca bin 882 hektarlık tarım arazisinin hasar gördüğünü aktardı.

Kerala'nın kuzeyinde 1 Ağustos'tan beri devam eden şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok evin sular altında kaldığı bölgede sel suları henüz çekilmedi.