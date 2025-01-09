Kerimcan Durmaz'ın Tutukluluğuna İtiraz

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Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna avukatı itiraz etti. Hakimliğe sunulan dilekçede, "'Müvekkilim hakkında verilen tutuklama tedbirinin adli kontrol şartlarından birine çevrilmesini talep etmekteyiz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.

Tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği'ne tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Hakimliğe sunulan dilekçede, "Müvekkilim hakkında verilen tutuklama tedbirinin adli kontrol şartlarından birine çevrilmesini talep etmekteyiz" denildi. - İSTANBUL