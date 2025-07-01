Kerkük Havalimanı'na Roket Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Kerkük Havalimanı'na Roket Saldırısı

01.07.2025 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerkük'te havaalanına 3 roket düştü, can kaybı yok. Soruşturma başlatıldı.

Irak'ta bulunan Kerkük Uluslararası Havalimanı çevresine 3 roketli saldırı gerçekleştirildiği ve can veya mal kaybının olmadığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde yer alan Uluslararası Havalimanı çevresine dün akşam saatlerinde 3 adet roket düştü. Roketlerden 2'si askeri bölgeye, 1'i ise sivil bölgeye isabet etti. Adını açıklamayan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, roketlerden birinin uçak pistinin yakınlarına, diğerinin ise otluk alana düşerek küçük çaplı bir yangın başlattığını ancak yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü söyledi. Açıklamada, sivil bölgeye düşen roketin ise bir evi vurduğu, binada maddi hasar oluştuğu ve 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Kerkük Havalimanı yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan "Saldırını maddi hasar ve can kaybına yol açtığı" iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Havaalanı faaliyetleri normal şekilde devam etmektedir" denildi.

Beyci Rafinerisine dron saldırısı

Menşei belirsiz bir dron ise Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi yakınlarında alçak irtifada uçarken Irak hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir maddi zarar oluşmadığını kaydeden güvenlik kaynakları, dronun menşeini incelemek üzere çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Mülteci kampına da dron düştü

Aynı gün sabah saatlerinde ise Duhok vilayetine bağlı Zaho şehrinin kuzeyindeki Darkar Mülteci Kampı da benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Menşei belirsiz bir dronun, kamp içinde yer alan bir okul binasına düşmesi sonucu binada hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Irak güvenlik güçleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı

Irak güvenlik yetkilileri, Kerkük Uluslararası Havalimanı ile Beyci Rafinerisi'ni hedef alan saldırılara ilişkin bir soruşturma komitesi oluşturdu. - KERKÜK

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kerkük Havalimanı'na Roket Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
’Klima’ cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı 'Klima' cinayetini İranlı trans bireyin itirafı ortaya çıkardı
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
16:43
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
Annesi öldükten sorna günlerce aç ve susuz kalan bebek polisler tarafından kurtarıldı
16:40
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
Francesco Farioli, Avrupa devine imza atıyor
16:33
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan’ın annesinden yürek yakan paylaşım
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım
16:31
Beşiktaş’a transferini babası bozmuştu Osayi’nin yeni takımını duyurdular
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular
16:31
İzmir’de yangına neden olan iki hata Felaket göz göre göre gelmiş
İzmir'de yangına neden olan iki hata! Felaket göz göre göre gelmiş
16:25
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi
Türkiye mutlak butlanı konuşurken dikkat çeken anket: Kılıçdaroğlu mu, Özel mi?
16:21
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
Kahraman baba, gemiden denize düşen kızını dakikalar süren mücadele sonrası kurtardı
16:06
UEFA’dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa’dan men edildi
UEFA'dan çoklu kulüp sahipliği davalarına ilişkin karar: 2 takım Avrupa'dan men edildi
16:05
Ahmet Misbah Demircan’dan Tunus’ta Türk sanayicilere destek
Ahmet Misbah Demircan'dan Tunus'ta Türk sanayicilere destek
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 12:19:41. #7.12#
SON DAKİKA: Kerkük Havalimanı'na Roket Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.