Kerkük Havalimanı'na Roket Saldırısı

Irak'ta bulunan Kerkük Uluslararası Havalimanı çevresine 3 roketli saldırı gerçekleştirildiği ve can veya mal kaybının olmadığı açıklandı.

Irak'ın Kerkük kentinde yer alan Uluslararası Havalimanı çevresine dün akşam saatlerinde 3 adet roket düştü. Roketlerden 2'si askeri bölgeye, 1'i ise sivil bölgeye isabet etti. Adını açıklamayan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, roketlerden birinin uçak pistinin yakınlarına, diğerinin ise otluk alana düşerek küçük çaplı bir yangın başlattığını ancak yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğünü söyledi. Açıklamada, sivil bölgeye düşen roketin ise bir evi vurduğu, binada maddi hasar oluştuğu ve 1 kişinin hafif yaralandığı aktarıldı.

Kerkük Havalimanı yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında yer alan "Saldırını maddi hasar ve can kaybına yol açtığı" iddiaları yalanlandı. Açıklamada, "Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Havaalanı faaliyetleri normal şekilde devam etmektedir" denildi.

Beyci Rafinerisine dron saldırısı

Menşei belirsiz bir dron ise Irak'ın Selahaddin vilayetindeki Beyci Petrol Rafinerisi yakınlarında alçak irtifada uçarken Irak hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Olayda herhangi bir maddi zarar oluşmadığını kaydeden güvenlik kaynakları, dronun menşeini incelemek üzere çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Mülteci kampına da dron düştü

Aynı gün sabah saatlerinde ise Duhok vilayetine bağlı Zaho şehrinin kuzeyindeki Darkar Mülteci Kampı da benzer bir saldırı gerçekleştirildi. Menşei belirsiz bir dronun, kamp içinde yer alan bir okul binasına düşmesi sonucu binada hasar oluştu ancak can kaybı yaşanmadı.

Irak güvenlik güçleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı

Irak güvenlik yetkilileri, Kerkük Uluslararası Havalimanı ile Beyci Rafinerisi'ni hedef alan saldırılara ilişkin bir soruşturma komitesi oluşturdu. - KERKÜK