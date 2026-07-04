Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halinde bulunan bir tırın dorsesinde 10 düzensiz göçmen yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde park halinde bulunan tırın dorsesinde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.T'nin kullandığı tırın dorsesinin mührünün kopuk olduğu belirledi. Dorsede yapılan incelemede Yemen uyruklu W.H.M. (41), A.O.A. (41), A.F.A. (24), S.M.A.M. (19), A.K.A.M.A. (25), S.M.A.A. (23), Filistin uyruklu A.O. (48), Irak uyruklu M.T.N. (23), M.W.K. (35) ve Z.G.Z.Z. (26) yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Keşan'da 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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