Keşan\'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, durumundan şüphelenerek durdurdukları 18 yaşından küçük K.Ç.'nin üst aramasında, 719,96 gram metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak'ta durumundan şüphelendikleri B.K. ve K.Ç.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, K.Ç.'nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu çıkan K.Ç., teyzesi olan B.K.'nin polisi görünce içerisinde ne olduğunu bilmediği poşeti kendisine verdiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE