Keşan'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Keşan'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı

Keşan\'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, 18 yaş altı K.Ç.'nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

04.03.2025 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, durumundan şüphelenerek durdurdukları 18 yaşından küçük K.Ç.'nin üst aramasında, 719,96 gram metamfetamin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Ayışığı Sokak'ta durumundan şüphelendikleri B.K. ve K.Ç.'yi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasını yapan polis, K.Ç.'nin üzerinde 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. Üzerinden uyuşturucu çıkan K.Ç., teyzesi olan B.K.'nin polisi görünce içerisinde ne olduğunu bilmediği poşeti kendisine verdiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Politika, 3-sayfa, edirne, Hukuk, Polis, Keşan, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:42:12. #7.11#
SON DAKİKA: Keşan'da 18 Yaş Altı Şüpheli Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.