Edirne’de beton mikseri park halindeki iki tıra çarptı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki iki tıra çarpan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İstanbul istikametine giden U.S. yönetimindeki 59 KP 617 plakalı beton mikseri, yolun 1. kilometresinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda park halindeki iki tıra çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beton mikseri sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı iddia edildi.