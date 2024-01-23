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Keşan'da bir güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika
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Keşan'da bir güzellik merkezine silahlı saldırı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan bir güzellik merkezinin önünde duran araçtan gece geç saatlerde silahla ateş edildi. İş yerinin kapalı olduğu sırada gerçekleşen olayda, 3 kurşun iş yerinin camlarına isabet etti. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Keşan\'da bir güzellik merkezine silahlı saldırı
23.01.2024 - 08:56,
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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen olayda, bir güzellik merkezinin önünde duran araçtan bir güzellik merkezine silahla ateş edilirken, olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi.

İddiaya göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezi önünde duran otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gece geç saatlerde güzellik merkezine silahla ateş edildi. Silahtan çıkan 3 kurşun iş yerinin camlarına isabet ederken, otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelerek inceleme yapan polis, sokakta 5 boş kovan olduğunu belirledi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Olay sırasında iş yerinin kapalı olduğu belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Edirne, Keşan, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da bir güzellik merkezine silahlı saldırı - Son Dakika


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