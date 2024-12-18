Keşan'da Motosiklet Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika
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Keşan'da Motosiklet Devrildi: Bir Yaralı

Keşan\'da Motosiklet Devrildi: Bir Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet, otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi.

18.12.2024 16:32
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Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapıp devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki kasksız sürücü Ö.G. (42) yönetimindeki 22 ADY 224 plakalı motosiklet, park halindeyken caddeye çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada, sürücü Ö.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Motosiklet Devrildi: Bir Yaralı - Son Dakika

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