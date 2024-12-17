Keşan\'da Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden F.G.Ç. (22) yönetimindeki 22 ADD 802 plakalı motosiklet, Yayla Sokak'tan Rasim Ergene Caddesi'ne çıkış yapan İ.Y. (54) yönetimindeki 35 AG 4151 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü F.G.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. F.G.Ç. ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE