Keşan'da Piknik Ateşinden Çıkan Yangında 20 Dekar Ormanlık Alan Zarar Gördü

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Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangında 20 dekarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Keşan ilçesine bağlı Sazlidere köyü sahilinde bulunan ormanlık alanda, piknik ateşinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme uçağı ve helikopterinin de havadan müdahale ettiği yangın saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 20 dekar ormanlık alan zarar gördü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE